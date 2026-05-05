Страны Запада могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по российской территории в канун Дня Победы. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий усомнился, что украинские ракеты способны преодолеть две тысячи километров, поскольку у них гораздо меньшая дальность. При этом он напомнил, что союзники Киева обещали предоставить вооружение для ударов вглубь страны.

«Я думаю, что они пытаются или уже передали что-то украинцам в канун парада Победы, в канун 9 Мая, главного праздника России. Пытаются его нам всяческими путями испортить, но не получится», — сказал Колесник в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, какое-то оружие Запад действительно мог поставить на Украину, но «эти попытки безуспешны». Стремление наносить удары по России приведёт к печальным для Киева последствиям, констатировал он.