В ГД заявили о возможной передаче Западом ВСУ дальнобойных ракет перед 9 Мая
Страны Запада могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по российской территории в канун Дня Победы. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Парламентарий усомнился, что украинские ракеты способны преодолеть две тысячи километров, поскольку у них гораздо меньшая дальность. При этом он напомнил, что союзники Киева обещали предоставить вооружение для ударов вглубь страны.
«Я думаю, что они пытаются или уже передали что-то украинцам в канун парада Победы, в канун 9 Мая, главного праздника России. Пытаются его нам всяческими путями испортить, но не получится», — сказал Колесник в беседе с «Лентой.ру».
По словам депутата, какое-то оружие Запад действительно мог поставить на Украину, но «эти попытки безуспешны». Стремление наносить удары по России приведёт к печальным для Киева последствиям, констатировал он.
Напомним, Минобороны России официально объявило о перемирии 8 и 9 мая в зоне СВО в честь Дня Победы. Владимир Зеленский сперва практически отверг это предложение, но позже киевские власти всё же ввели свой односторонний «режим тишины» — правда, не на праздничные даты, а в ночь с 5 на 6 мая.
