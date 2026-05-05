Дальше — выше: Летом авиабилеты для россиян могут подорожать на 10-15%

Мировая авиация столкнулась с острым дефицитом топлива. Зарубежные перевозчики уже начали сокращать количество пассажирских мест. Как эта ситуация аукнется нашим соотечественникам, объяснил Финансам Mail бизнес-аналитик Александр Высоких. По его словам, уменьшение провозных мощностей почти неизбежно толкает цены на билеты вверх.

«Рынок уже входит в 2026 год с дорогим керосином и дефицитом бортов, а теперь к этому добавляется уменьшение числа мест», — говорит эксперт.

Спрос остаётся стабильным или растёт, а самые дешёвые тарифы будут выкупать за секунды.

Сильнее всего подорожание ударит по популярным зарубежным направлениям. В зоне риска — Турция, ОАЭ и другие ближневосточные курорты, куда наши туристы летают чаще всего.

За последний год перелёты внутри России стали дороже примерно на 10%. В 2026-м аналитик ждёт ещё плюс 5–7%, а по массовым зарубежным маршрутам — все 10–15%. К лету копилку на поездки лучше закладывать с этой поправкой.

Ранее Life.ru писал, что немецкая компания Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов из-за дефицита топлива. Компания уберёт 120 нерентабельных ближнемагистральных рейсов в сутки. Такой шаг поможет сэкономить более 40 тысяч тонн керосина. Сокращения запланированы до октября.