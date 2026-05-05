Казахстан хочет перестать покупать электричество у России уже через год

Казахстан может отказаться от закупок электроэнергии у России с 2027 года. Такой сценарий допустил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, это станет возможным, если в конце 2026-го — начале 2027 года в стране введут все запланированные энергетические объекты.

«Если в конце этого года - начале следующего все плановые наши [энергетические] объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России]», — сказал Есимханов.

В последние годы Казахстан закупает электроэнергию у России из-за нехватки собственных мощностей. Однако власти республики рассчитывают постепенно закрыть этот дефицит. По прогнозу Минэнерго Казахстана, в 2026 году разница между собственной выработкой и потребностью может составить около 1–1,2 млрд кВт⋅ч. К 2027 году её планируют свести к нулю.

Есимханов напомнил, что в 2024 году дефицит составлял 2,1 млрд кВт⋅ч, а в 2025-м — около 1,5 млрд кВт⋅ч. То есть показатель постепенно снижается.

Ранее в Минэнерго Казахстана заявляли, что страна намерена полностью покрыть потребности экономики за счёт новых мощностей к концу первого квартала 2027 года. Сейчас в республике ведётся работа по десяткам энергетических проектов общей мощностью 15,3 ГВт.