Самолёт ВВС Швеции уже пять часов кружит над Чёрным морем

Сервис Flightradar24 зафиксировал подозрительную активность в небе над Чёрным морем. Борт военно-воздушных сил Швеции продолжает барражирование уже более пяти часов.

Речь идёт о самолёте Gulfstream IV. Он вылетел из Бухареста сегодня в 9 утра по местному времени.

Изначально лайнер кружил в западной части акватории. Затем траектория его полёта сместилась к центру моря. Цель разведывательной миссии официально не раскрывается.

Ранее рядом с Россией кружил самолет уже другой страны — в конце апреля самолёт-разведчик США вновь кружил рядом с Калининградской областью. Речь идёт о борте Bombardier ARTEMIS II. Согласно информации, самолёт вылетел из Румынии и на момент наблюдения находился над Балтийским морем севернее Гданьска.