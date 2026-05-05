Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о военных кораблях

Суд назначил 18 лет колонии строгого режима жителю Керчи по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Инцидент произошёл летом 2023 года.

По данным следствия, мужчина, которого характеризуют как противника проведения специальной военной операции, снял патрульный корабль и передал материалы через знакомого представителю СБУ. Верховный суд Республики Крым признал его виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.

С учётом позиции гособвинения назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, а также штраф 400 тысяч рублей. Отдельно в ведомстве уточнили, что фигурант также передавал через мессенджер сведения о перемещениях кораблей Черноморского флота в Керченском проливе.

Ранее суд рассмотрел уголовное дело о государственной измене в отношении двух учёных-физиков. Фигурантами процесса стали Валерий Звегинцев и Владислав Галкин. По итогам разбирательства оба получили одинаковое наказание — по 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.