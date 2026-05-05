5 мая, 13:29

CNN: Иранские удары толкают ОАЭ к союзу с Вашингтоном и Тель-Авивом

Ракетные удары со стороны Ирана загоняют Объединённые Арабские Эмираты в замкнутую спираль эскалации, где каждое новое нападение лишь укрепляет связи Абу-Даби с Вашингтоном и Тель-Авивом. Такую оценку ситуации дала бывший советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль в интервью CNN.

Эль-Гамаль пояснила, что на начальном этапе конфликта именно Эмираты взяли на себя главный удар, и чем откровеннее они декларировали партнёрство с Америкой и еврейским государством, тем чаще иранская сторона начинала рассматривать их как законную цель.

По мнению бывшего советника Пентагона, такая динамика превращает каждое новое заявление о сотрудничестве в триггер для очередной атаки, неизбежно затягивая ОАЭ в ещё более тесный альянс с западными союзниками.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Объединённых Арабских Эмиратов частично закрыли воздушное пространство над страной. Для полётов в аэропорты страны и обратно определили четыре специальных коридора.

Вероника Бакумченко
