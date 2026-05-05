Москвичей предупредили о надвигающейся грозе и резком усилении ветра

В Москве ожидаются гроза и усиление ветра, жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности на улице. Предупреждение опубликовано в канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 18:00 5 мая в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 15 м/с, местами гроза», — говорится в сообщении.

Власти просят горожан не укрываться под деревьями во время непогоды и не оставлять рядом с ними автомобили из-за риска падения веток при порывах ветра.

Ранее в Москве и Подмосковье был введён жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозовой активности и усиления ветра. Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 мск 5 мая. В отдельных районах столичного региона прогнозируются грозы, а также усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.