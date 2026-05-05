5 мая, 13:31

Гибсон возвращается к «Страстям Христовым»: съёмки продолжения завершены

Кадр из фильма «Страсти Христовы» (2004) / © Icon Productions, Newmarket Films

Мел Гибсон завершил съёмки фильма «Воскрешение Христа» — продолжения своей картины «Страсти Христовы». Об этом сообщило издание World Of Reel. Производство заняло семь месяцев. Большая часть съёмок проходила в Риме.

Новая лента станет продолжением фильма 2004 года. События развернутся после смерти Иисуса Христа. По данным СМИ, проект разделят на две части. Бюджет обеих картин оценивается примерно в 250 миллионов долларов.

Премьера первой части запланирована на 26 марта 2027 года. Вторая должна выйти через 40 дней — 6 мая того же года. Главные роли исполнили Яакко Охтонен и Мариэла Гаррига. Они заменили Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи, которые играли Иисуса и Марию Магдалину в оригинальных «Страстях Христовых».

Фильм Гибсона 2004 года стал одной из самых обсуждаемых религиозных драм своего времени. Теперь режиссёр возвращается к этой истории уже через тему Воскресения.

Марина Фещенко
