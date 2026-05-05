До 17 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила ещё четыре дрона, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на местах обнаружения обломков.

«Отражена атака ещё четырёх БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Telegram-канале.

С начала суток сбито уже 17 дронов на подлёте к Москве.

Ранее сообщалось, что около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак беспилотников на Москву. К примеру, во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет. Ещё 10 рейсов отменены.