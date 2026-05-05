Работает ПВО: В Сочи отражают атаку ВСУ

В Сочи задействована система ПВО для отражения атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, все службы переведены в режим максимальной готовности. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности, особенно это касается тех, кто живёт рядом с береговой линией.

«Если вы живёте рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — говорится в сообщении мэра.

Также ВСУ продолжают попытки атаковать Москву: с начала суток 5 мая сбито уже 17 дронов на подлёте к столице.