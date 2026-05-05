5 мая, 13:40

В аэропорту Сочи задержано около 40 рейсов на фоне атаки дронов ВСУ

Обложка © РИА Новости / Артур Лебедев

В аэропорту Сочи задержано около 40 рейсов на фоне атаки беспилотников на город. Пассажиры ожидают снятия ограничений внутри терминала, пишет SHOT и публикует видео из воздушной гавани.

По данным телеграм-канала, задержано 16 прилётов и 23 вылета. Среди направлений — Москва, Самара, Оренбург, Хургада и другие города. Пассажиров спустили на первый этаж терминала, где они ждут дальнейших решений. Некоторым приходится размещаться прямо на полу и лестницах.

В это время в городе продолжается работа системы ПВО — она отражает атаку ВСУ. Жители сообщают о звуках сирен на улицах.

Александра Вишнякова
