5 мая, 13:42

90-летний Раймонд Паулс рассказал, что пишет музыку под присмотром врачей

Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс приступил к работе, но его возможности ограничены состоянием здоровья. В интервью ТАСС он сообщил, что находится под постоянным наблюдением врачей.

«Уже работаю, но я всё время под наблюдением врачей, поэтому не могу много говорить», — сказал собеседник агентства.

Соседов заступился за Раймонда Паулса после громкого скандала в Латвии

В середине апреля композитор был помещён в больницу, где ему была выполнена операция. Новость быстро вызвала тревогу у поклонников маэстро. Паулсу 90 лет, он остается одним из самых известных композиторов советской и латвийской сцены, автором песен для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и многих других исполнителей.

Наталья Демьянова
