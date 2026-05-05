В школе Ростовской области у двоих детей нашли туберкулёз

В Минздраве Ростовской области заявили, что риска распространения туберкулёза в школе № 61 нет после выявления заболевания у двух детей. При этом болезнь протекает в закрытой форме без бактериовыделения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Детей госпитализировали, они получают необходимое лечение. В ведомстве подчёркивают, что именно отсутствие бактериовыделения исключает эпидемиологическую угрозу для окружающих. Школа продолжает работу в штатном режиме.

После выявления случаев были проведены заключительная дезинфекция здания и квартир, где проживали дети. Все контактировавшие с заболевшими учениками и сотрудники учреждения прошли обследование — новых случаев не выявлено. Профилактический контроль за остальными учащимися продолжается.

Ранее Минздрав России подготовил обновлённый стандарт лечения туберкулёза у детей и подростков, предусматривающий изменения в длительности терапии и составе медицинского наблюдения. Средняя продолжительность лечения одного случая туберкулёза у несовершеннолетних увеличится до одного года. В действующей версии стандарта этот срок составляет 270 дней.