В России хотят ограничить онлайн-продажу ядовитых растений
Россельхознадзор предложил ограничить онлайн-продажу семян опасных растений
С октября 2026 года на маркетплейсах могут ввести ограничения на торговлю семенами и саженцами ядовитых растений. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Как выяснилось, в регионах до сих пор плохо налажена работа по выявлению и контролю опасных культур. Специальные реестры растений, которые запрещено выращивать на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах страны.
В ведомстве подчеркнули, что бороться с этой проблемой нужно сообща. Меры будут зависеть от того, какие именно культуры попадут в перечни, а также от категории земель и разрешённого режима обработки (механической или химической).
Владельцам участков напомнили: за наличие таких растений на землях сельхозназначения или дачах грозит административная ответственность. В худшем случае — вплоть до изъятия наделов.
А ранее Life.ru рассказывал, что на маркетплейсах нашли семена борщевика-убийцы. По данным Россельхознадзора, с 2025 года в России действует закон, обязывающий владельцев участков бороться с инвазивными растениями.
