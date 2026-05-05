5 мая, 14:06

В России хотят ограничить онлайн-продажу ядовитых растений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bhupinder Bagga

С октября 2026 года на маркетплейсах могут ввести ограничения на торговлю семенами и саженцами ядовитых растений. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как выяснилось, в регионах до сих пор плохо налажена работа по выявлению и контролю опасных культур. Специальные реестры растений, которые запрещено выращивать на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах страны.

В ведомстве подчеркнули, что бороться с этой проблемой нужно сообща. Меры будут зависеть от того, какие именно культуры попадут в перечни, а также от категории земель и разрешённого режима обработки (механической или химической).

Владельцам участков напомнили: за наличие таких растений на землях сельхозназначения или дачах грозит административная ответственность. В худшем случае — вплоть до изъятия наделов.

Штраф до 300 тысяч или тюрьма: Что грозит за выращивание запрещённых цветов
А ранее Life.ru рассказывал, что на маркетплейсах нашли семена борщевика-убийцы. По данным Россельхознадзора, с 2025 года в России действует закон, обязывающий владельцев участков бороться с инвазивными растениями.

Дарья Нарыкова
