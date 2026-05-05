Беременную 6-м ребёнком жену героя СВО приговорили к шести годам за самооборону

В Архангельской области беременная шестым ребёнком супруга участника СВО получила шесть лет тюрьмы за самооборону. Подробности истории узнал Mash.

Екатерина, 31-летняя жительница Архангельской области, сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь, проверяя жиль` после жалоб соседей, она столкнулась с агрессивным постояльцем. Мужчина напал на неё, избивая руками и ногами. В отчаянной попытке защититься от смертельной угрозы, беременная женщина схватила нож и нанесла удар нападавшему.

Теперь воспитанием детей займётся супруг осужденной. Фото © Telegram / Mash

Девушка пыталась защитить себя и будущего шестого ребёнка от нападавшего. Фото © Telegram / Mash

Несмотря на обстоятельства, полиция задержала Екатерину, обвинив ее в покушении на убийство. Суд назначил реальный срок, и женщина родила своего шестого ребенка уже в заключении. Теперь малыша предстоит передать отцу, офицеру, срочно вернувшемуся из зоны боевых действий, где он служил с 2022 года, выполняя опасные задачи на Херсонщине.

Ранее в Нижнем Тагиле суд лишил жену погибшего бойца СВО права на государственные выплаты. Родители мужчины подали иск и потребовали признать брак недействительным. Они настаивали — женщина не должна получать деньги за гибель сына.