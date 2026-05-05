В Госдуме предупредили НАТО о последствиях в случае нападения на Калининград

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сделал жёсткое предупреждение в адрес НАТО. В беседе с «Абзацем» он заявил, что любые попытки захватить Калининградскую область немедленно повлекут применение неконвенционального оружия.

Парламентарий отметил, что в Североатлантическом альянсе действительно вынашивают такие планы и отрабатывают их на учениях. Однако от замысла до реальной реализации дистанция огромная.

«Внимательно следим за действиями альянса и готовы к жёсткому ответу. Любые попытки захвата Калининградской области сразу нарвутся на применение Россией неконвенционального оружия», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что наши бывшие партнёры уже предупреждены об этом.

Напомним, ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что НАТО отрабатывают блокаду Калининграда. По его словам, на учениях силы альянса отрабатывают сценарии, при которых Балтийское море могут фактически перекрыть для российских судов, а Калининградскую область — изолировать.