Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 15:22

Крах прозападного курса: Политолог объяснил, почему в Румынии пало правительство и кто придёт на смену

Брутер: Правительство Румынии рухнуло из-за экономики и националистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat

Прозападное правительство Румынии ушло в отставку после выхода социал-демократов из коалиции. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии Life.ru. По словам политолога, у социал-демократов было две причины для такого шага.

Первая — тяжёлое экономическое положение в стране и невозможность договориться с премьер-министром по этим вопросам. Вторая — их, по крайней мере, виртуальное на сегодняшний момент сближение с суверенистами (в Румынии их называют националистическими). И, как принято говорить, у нас есть партия, которая называется AUR (переводится как «Альянс за единство румын»). Именно их совместная работа и общие подходы привели к тому, что правительство отправили в отставку.

Владимир Брутер

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований

Брутер отметил, что, хотя президент Румынии заявил, что никогда не назначит кандидата от этого объединения премьер-министром, у него нет полномочий не назначать кандидата от парламентского большинства. Другого варианта большинства в парламенте сейчас не существует.

При этом по румынским законам президент не обязан назначать досрочные выборы, даже если правительство не будет сформировано в течение двух месяцев. Досрочные выборы остаются на его усмотрение.

Напомним, что проевропейское правительство Румынии во главе с Илие Боложаном отправили в отставку. Парламент вынес кабмину вотум недоверия, за проголосовал 281 депутат — это рекордный показатель за всю историю страны. Кроме того, в Румынии в отставку подали вице-премьер Мариан Някшу, а также министры сельского хозяйства, энергетики, труда, юстиции, здравоохранения и транспорта.

Полина Никифорова
