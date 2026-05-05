СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на жилые объекты в Чувашии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на гражданские объекты в Чувашской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено Главным следственным управлением ведомства. Основанием стала атака на гражданские объекты в Чебоксарах, в которой следствие усматривает признаки террористического акта. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чебоксарах уточнили данные о последствиях атаки беспилотников — число пострадавших увеличилось до 34 человек. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.