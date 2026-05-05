Макрон: Поддержка политиков Армении и Молдавии не является вмешательством

Открытое выражение симпатии к определённым политическим силам в Армении и Молдавии нельзя считать вмешательством во внутренние дела этих стран, поскольку такая позиция не является скрытой. Эту мысль президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил в ходе брифинга, который прошёл сразу после переговоров с главой армянского правительства Николом Пашиняном.

По словам Макрона, нужно отделять тех, кто подрывает демократические процессы за счёт закулисных информационных атак, от тех, кто без прикрас и намёков рассказывает о собственной политической позиции. Президент Франции взял на себя полную ответственность за то, что уже восемь лет на посту главы государства открыто поддерживает проверенных союзников, и в их ряду он назвал президента Молдавии Майю Санду.

Именно таким образом глава Франции отреагировал на реплику представителя СМИ, который поинтересовался, в чём разница между его нынешней поездкой в Ереван и нескрываемыми симпатиями к армянскому руководству, с одной стороны, и так называемым чужим вмешательством, которое Париж приписывает Москве, — с другой. Журналист обратил внимание, что до парламентских выборов в Армении осталось меньше месяца, и визит Макрона приходится как раз на этот предвыборный период.

Французский президент в ответ уточнил, что действует в интересах собственной страны и всей Европы. При этом он убеждён: такие открытые поездки и декларации нельзя приравнивать к грубому давлению на внутренние процессы суверенного государства.

Ранее в Ереване на саммите Европейского политического сообщества президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с оценкой внешнеполитического курса Армении. Он отметил изменения, произошедшие в стране после 2018 года, и заявил, что ранее Армения находилась в иной международной конфигурации.