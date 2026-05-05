В Москву пришла гроза с дождём и сильным ветром
На столицу обрушился мощный ливень в сопровождении грозы. Порывы ветра в городе достигают 15 метров в секунду.
Непогода не утихнет как минимум до шести часов вечера. Спасатели призывают жителей быть осторожнее на улицах.
Автомобилистам рекомендуют не парковать машины возле деревьев. Самим горожанам лучше не прятаться под ними во время дождя.
У природы уже есть свой бонус за неудобства. После завершения активной фазы осадков в небе над мегаполисом заметили радугу.
Небольшие дожди ждут и в День Победы Москвичей и всех гостей столицы. Зато столбик термометра поднимется до +18 градусов. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает настоящее июньское тепло в майские праздники.
