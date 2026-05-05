Политолог Иван Мезюхо считает, что Украина в ближайшем будущем рискует потерять весь Донбасс. Своим мнением он поделился в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, недавние заявления лидера США Дональда Трампа лишь фиксируют то, что на поле боя происходит уже давно. Утрата территорий — объективная реальность. Сенсацией признание американского лидера становится только потому, что его европейские союзники эту реальность отрицают.

Судя по динамике продвижения российских войск, потеря Киевом оставшейся части Донбасса — лишь вопрос времени. Вероятно, американская разведка информирует президента США именно об этом. Чем и объясняется лихорадочная активность Европы по накачиванию Украины новыми партиями оружия и денег.

Заявления Трампа, заметил аналитик, всё меньше совпадают с позицией киевского режима и его европейских покровителей. В Белом доме, похоже, начинают воспринимать Зеленского как главное препятствие для любых мирных инициатив.

«У него сейчас нет ни времени, ни сил разрываться на два конфликта, он погряз в военном кризисе в Иране и не может каким-то образом принудить Зеленского к миру», — резюмировал Мезюхо.

А ранее Life.ru писал, что Зеленский больше не надеется на Трампа и меняет стратегию. По данным зарубежных СМИ, многие украинцы разочаровались в США. Сам же главарь киевского режима стал осторожнее в отношениях с Вашингтоном.