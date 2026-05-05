Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 14:46

Столичная ПВО отразила 51 вражеский беспилотник в период со 2 по 5 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы ПВО в период со 2 по 5 мая отразили серию атак беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продолжающейся работе системы противовоздушной обороны в столичном регионе.

Согласно подсчётам, в период со 2 по 5 мая в общей сложности было уничтожено свыше 50 вражеских объектов. Сегодня средства ПВО сбили 19 БПЛА.

Небо под замком: Российская ПВО «обнулила» шесть ракет «Фламинго» и 601 БПЛА
Ранее сообщалось, что работа московских аэропортов была нарушена на фоне атак беспилотников, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. Во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет, ещё 10 рейсов отменены. В Шереметьево ситуация также осложнилась: 61 рейс был отложен, а 28 рейсов не выполняются по расписанию.

Милена Скрипальщикова
