Россияне просидели 7 часов в самолёте в Турции из-за ракетной опасности в Казани

Пассажиры рейса из Антальи в Казань, выполнявшегося авиакомпанией Corendon Airlines, провели на борту самолёта около семи часов, но так и не смогли отправиться в пункт назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Причиной задержки стала ракетная опасность в Казани. После длительного ожидания на борту, пассажиров вернули в аэропорт, так как вылет был перенесён до полуночи из-за необходимости отдыха для членов экипажа.

Ранее сообщалось, что около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак беспилотников на Москву. К примеру, во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет. Ещё 10 рейсов отменены.