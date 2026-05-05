Россияне просидели 7 часов в самолёте в Турции из-за ракетной опасности в Казани
Shutterstock / FOTODOM / Julia Zavalishina
Пассажиры рейса из Антальи в Казань, выполнявшегося авиакомпанией Corendon Airlines, провели на борту самолёта около семи часов, но так и не смогли отправиться в пункт назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Причиной задержки стала ракетная опасность в Казани. После длительного ожидания на борту, пассажиров вернули в аэропорт, так как вылет был перенесён до полуночи из-за необходимости отдыха для членов экипажа.
Ранее сообщалось, что около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак беспилотников на Москву. К примеру, во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет. Ещё 10 рейсов отменены.
