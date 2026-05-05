Маск обратился к Достоевскому, репостнув его цитату из «Неточки Незвановой»

Бизнесмен Илон Маск опубликовал в соцсетях цитату из романа Фёдора Достоевского. В публикации приведён отрывок из произведения «Неточка Незванова», в котором описывается внутренний конфликт героя, ощущающего несоответствие между ожиданиями и реальностью.

«Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели…» — приводится в цитате.

Автор поста, который процитировал Маск, интерпретировал текст как размышление о психологии современного человека и его стремлении к «высшей цели» при отсутствии ясного пути её достижения. Также в публикации отмечается, что политические процессы могут рассматриваться как отражение психологических состояний общества.

Ранее Николь Кидман рассказала о своём давнем увлечении русской литературой и культурой. В молодости она была сильно заинтересована русской классикой и составила список из 100 книг, которые, по её мнению, «должен прочитать каждый». Свой интерес к литературе Кидман начала с произведений Фёдора Достоевского, после чего перешла к романам Льва Толстого.