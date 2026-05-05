В Госдуму внесли законопроект о медалях для выпускников колледжей и техникумов

В Госдуму внесён законопроект, который уравнивает в правах выпускников школ и учреждений среднего профессионального образования. Авторы инициативы хотят награждать медалями отличников из колледжей и техникумов.

Сейчас ст. 34 закона «Об образовании» позволяет получать награду «За особые успехи в учении» только школьникам. Студенты СПО такого поощрения лишены.

Если документ примут, всё изменится. Выпускники, сдавшие госэкзамены только на «пятёрки», получат медаль I степени. А те, у кого в аттестате две «четвёрки» и остальные «отлично», — медаль II степени (серебряную).

Авторы поясняют: это касается более миллиона учащихся. Поправка заработает с 1 сентября 2025 года, если пройдёт три чтения, получит одобрение Совфеда и подпись президента.

