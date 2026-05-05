«Ели комбикорм из свиных кормушек»: Пленный боец ВСУ рассказал о тяжёлых условиях в окружении

Украинский пленный Александр Кучинский рассказал о тяжёлых условиях, в которых находились бойцы ВСУ в окружении. По его словам, последние две недели у них почти не было еды. Кучинский заявил, что военные питались комбикормом, который находили в свиных кормушках.

«Последние две недели вообще ничего не ели, кроме комбикорма. В кормушках у свиней он был, пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны.

По словам пленного, воду приходилось добывать под крышей ангара через слой стекловаты. Он также заявил, что те, кто находился рядом с ним, не хотели воевать. Кучинский рассказал, что его забрали на службу сотрудники территориального центра комплектования, когда он ехал с работы домой на велосипеде. Подготовка, по его словам, длилась 52 дня.

Мужчина утверждает, что сдался добровольно, когда услышал русские голоса в ангаре. Он также отметил гуманное отношение российских военных к пленным.

Ранее Life.ru писал, что другой украинский пленный – бывший контрразведчик СБУ Сергей Михайлов – заявил, что не хочет возвращаться на Украину, потому что «там его обнулят». Мужчина попросил оставить его в России.