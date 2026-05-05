5 мая, 16:27

В Финляндии признали, что залетевшие в страну дроны прибыли с Украины

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Беспилотники, нарушившие воздушную границу Финляндии, следовали с Украины в сторону России. Об этом говорится в заявлении финской погранохраны, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно их же сведениям, БПЛА Незалежной перемещались по направлению с юга на северо-восток. Покинув финское небо, они взяли курс на Россию, однако установить их предположительную цель пока не удалось.

В финской погранохране также сообщили, что правоохранители и стражи границы уже свели усилия в совместную следственную группу — она займётся установлением всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее неоднократно фиксировались случаи появления БПЛА непосредственно над Финляндией и в её воздушном пространстве. Так, например, погранохрана страны заметила неопознанный беспилотник в своём воздушном пространстве 3 мая.

Вероника Бакумченко
