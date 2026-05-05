5 мая, 16:35

МИД России выразил Японии озабоченность из-за военной помощи Киеву

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с японским парламентарием Мунэо Судзуки выразил обеспокоенность военной помощью Токио Киеву. По данным российского МИД, Галузин также подчеркнул, что такая политика вредит отношениям между Москвой и Токио.

«До японского законодателя была доведена обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму, подчеркнута контрпродуктивность такой политики для перспектив отношений между Россией и Японией», — проинформировали в российском дипведомстве.

Японский депутат сравнил Россию с ёкодзуной и призвал Киев «знать пределы»

Ранее в МИД Японии заявили, что Токио не будет экспортировать оружие на Украину. Это решение сохраняется, несмотря на недавние изменения в законодательстве. В посольстве Японии в Москве пояснили — между Токио и Киевом нет соответствующего соглашения. Вопрос поставок вооружений в целом не рассматривается.

Наталья Демьянова
