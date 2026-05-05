Дрон ВСУ ударил по заправке в Курской области, ранены два человека

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ. Украинский дрон атаковал АЗС в Льгове. Среди пострадавших – начальник пожарной части с осколочными ранениями ног и мужчина с травмами конечностей, черепно-мозговой и минно-взрывной травмами.

«По предварительным данным, ранены двое. У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

После оказания полной медицинской помощи в Льговской ЦРБ пострадавших доставляют в Курскую областную больницу на машине скорой помощи.

Ранее в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. Трагедия произошла в районе села Лаптевка Ракитянского округа. Под удар попал трактор, который работал в поле.