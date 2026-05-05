Госпитализированы 11 человек после атаки ВСУ в Чебоксарах

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что 11 человек, пострадавших в результате атаки ВСУ в Чебоксарах, проходят лечение в городских больницах. Состояние троих из них оценивается как тяжёлое.

Для обеспечения наилучшей медицинской помощи организованы телемедицинские консультации с ведущими специалистами федеральных медицинских центров. По словам Кузнецова, все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, а Федеральный центр медицины катастроф Минздрава осуществляет координацию процесса.

По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли два человека, ещё 34 пострадали.

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округ в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Сейчас в Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.