5 мая, 17:06

В Черниговской области без света остались более 26 тысяч человек

В Новгород-Северском районе Черниговской области тысячи абонентов остались без света. Об этом сообщили «Черниговоблэнерго». По данным энергопоставляющей компании, причиной отключения стала авария на энергетическом объекте.

«Из-за аварии на энергообъекте в Новгород-Северском районе обесточены свыше 26 тысяч пользователей», — говорится в сообщении компании.

Информация о сроках восстановления электроснабжения пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Украине вводят массовые отключения электроэнергии. «Укрэнерго» объявляла о графиках ограничений по всей стране с 9 апреля. Для промышленных потребителей ограничения мощности вводились с 7:00 до 23:00, а для остальных — почасовые отключения с 7:00 до 22:00. Причиной назывались повреждения энергообъектов.

Между тем, киевские ТЭЦ не успеют полностью отремонтировать ни к этой, ни к следующей зиме. На полноценное восстановление может потребоваться три-четыре года. В лучшем случае речь идёт о частичном ремонте, который зависит от поставок оборудования из Европы.

