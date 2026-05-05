День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 17:20

Медведев высмеял байки про закопанные баллоны вместо газификации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время поездки в Торжок пошутил о публикациях, в которых газификацию называют постановочной. Политик посетил дом семьи, ставший 15-тысячным подключённым объектом в Тверской области по программе развития газоснабжения.

Медведев отметил, что после подобных визитов часто появляются сообщения, будто настоящего газа нет, а вместо него якобы используют баллон.

«Я когда газ подвожу, а это не первый раз в моей жизни, после этого появляется масса публикаций о том, что это все вранье, никакого газа нет, а закопан баллон. И как только я уехал, баллон закончился», — сказал он.

Политик напомнил, что программа газификации регионов была инициирована «Единой Россией» и затем поддержана президентом. По словам Медведева, сейчас эта работа идёт по всей стране.

Дмитрий Медведев спел «День Победы» с женским хором в Тверской области
Дмитрий Медведев спел «День Победы» с женским хором в Тверской области

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar