Медведев высмеял байки про закопанные баллоны вместо газификации

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время поездки в Торжок пошутил о публикациях, в которых газификацию называют постановочной. Политик посетил дом семьи, ставший 15-тысячным подключённым объектом в Тверской области по программе развития газоснабжения.

Медведев отметил, что после подобных визитов часто появляются сообщения, будто настоящего газа нет, а вместо него якобы используют баллон.

«Я когда газ подвожу, а это не первый раз в моей жизни, после этого появляется масса публикаций о том, что это все вранье, никакого газа нет, а закопан баллон. И как только я уехал, баллон закончился», — сказал он.

Политик напомнил, что программа газификации регионов была инициирована «Единой Россией» и затем поддержана президентом. По словам Медведева, сейчас эта работа идёт по всей стране.

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.