Лавров и Рубио провели «сверку часов» по международным делам

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели продуктивную и деловую беседу. В ходе телефонного разговора стороны синхронизировали позиции по актуальным международным вопросам и состоянию российско-американских отношений, а также наметили дальнейшие шаги по развитию двусторонних контактов.

«Cостоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств сверили позиции по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов», — сообщили в дипведомстве.

Ранее Лавров заявил о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине. Министр подчеркнул, что российская сторона не закрывает двери для диалога.