«Ходят по тонкому льду»: В Китае раскрыли сигнал Путина Западу из-за Калининграда

Китайское издание Sohu сообщает, что попытка Великобритании сформировать военно-морской блок из северных европейских стран, направленный против России, может спровоцировать ответные меры со стороны Москвы. По информации издания, Лондон планирует использовать Объединённые экспедиционные силы (ОЭС) десяти стран Северной Европы для создания альянса, который будет противостоять России. Отмечается, что США не войдут в эту группировку.

В рамках учений стран ОЭС отрабатываются сценарии, связанные с блокадой и захватом Калининграда. Автор статьи напоминает о предупреждении президента России Владимира Путина о том, что любая попытка блокады Калининградской области вызовет немедленную реакцию Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.

Издание подчёркивает, что подобные учения вызывают недовольство Москвы, а предупреждения российского президента воспринимаются как серьезные. В статье также упоминается, что российская доктрина ядерного сдерживания допускает применение ядерного оружия в случае угрозы государственности, и действия Великобритании с союзниками оцениваются как рискованные.

«Предупреждения Путина всегда серьёзны. Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходит по тонкому льду», — резюмировали в материале.

Напомним, ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что НАТО отрабатывают блокаду Калининграда. По его словам, на учениях силы альянса отрабатывают сценарии, при которых Балтийское море могут фактически перекрыть для российских судов, а Калининградскую область — изолировать.