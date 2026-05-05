Буданов* захотел создать центр по набору иностранцев в ВСУ

Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* предложил создать единый координационный центр по привлечению иностранцев на службу в ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua» по итогам совещания в ОП с военными и депутатами.

По словам Буданова*, сейчас вербовкой и подготовкой иностранных граждан занимаются разные структуры, что усложняет управление процессом.

«Украине необходимо создать единый координационный центр по привлечению иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватывать все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан», — заявил он.

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса отметил, что часть подготовки могут взять на себя отдельные подразделения ВСУ и Нацгвардии. Также на совещании обсуждался вопрос привлечения переводчиков. До конца мая участники встречи договорились подготовить предложения по созданию такого подразделения в Минобороны и внесению изменений в законодательство.

Ранее Life.ru сообщал, что в ВСУ появились полностью женские группы операторов дронов. присутствие женщин в ВСУ стало обычным явлением. Чаще всего они служат в смешанных группах, где вместе работают несколько мужчин и одна девушка. Однако встречаются подобные исключения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.