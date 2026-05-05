Жена Карла III отказалась носить брошь, подаренную Меланией Трамп

Королева-консорт Великобритании Камилла больше не появляется на публике в броши Tiffany & Co., которую ей презентовала первая леди США Мелания Трамп во время недавнего государственного визита в Вашингтон. Стоимость украшения составляет около 40,7 тысячи долларов. Британские СМИ обратили внимание, что супруга монарха сняла брошь практически сразу после того, как королевская чета покинула Белый дом.

По информации издания Express, Камилла надела подарок во время официальной встречи с Дональдом и Меланией Трамп, а также на церемонии прощания. Однако позже, когда король Карл III и королева посетили Арлингтонское национальное кладбище, она сменила украшение на другое — брошь Cartier, украшенную символикой флагов Соединённого Королевства и США. Это же изделие она носила по прибытии на военную базу Joint Base Andrews.

Стоит отметить, что обмен подарками — стандартная практика во время государственных визитов. В ответ на полученную брошь Камилла вручила Мелании Трамп сумку бренда Anya Hindmarch и серебряную эмалированную чашу, созданную художницей Карой Мёрфи. Сама брошь Tiffany & Co. имеет долгую историю: ранее она принадлежала королеве Елизавете II. Её подарили монархине в 1957 году бывший мэр Нью-Йорка Роберт Вагнер-младший, и впоследствии украшение перешло к Камилле.

Во время того же визита король Карл III преподнёс Дональду Трампу колокол с британской подводной лодки HMS Trump, участвовавшей во Второй мировой войне. Подарок был вручён на государственном ужине в Белом доме. Официальных комментариев по поводу смены броши ни от Букингемского дворца, ни от американской стороны пока не поступало.

Ранее Трамп сообщил, что отменит импортные ограничения на шотландский виски. Это решение он принял после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Трамп отметил, что отмена пошлин даст Шотландии возможность сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона. Между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере.