Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM на $373,6 млн

Государственный департамент США дал согласие на продажу Украине управляемых авиационных бомб JDAM с увеличенной дальностью действия и сопутствующего оборудования. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов.

Согласно заявлению ведомства, Украина намерена приобрести 1,2 тысячи комплектов KMU-572 и 332 комплекта KMU-556, а также необходимое оборудование и документацию. Главным поставщиком выступит компания Boeing. Госдеп подчеркнул, что данная продажа соответствует интересам США, не нарушит региональный баланс сил и не повлияет на боеготовность американской армии.

А до этого в Пентагоне подтвердили продолжение передачи разведданных Киеву. По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Дэна Кейна, поддержка Украины осуществляется в полном объёме.