В Пентагоне подтвердили продолжение передачи разведданных Киеву
© Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks
Соединённые Штаты не прекращали передачу разведывательных данных Киеву. Помощь продолжается в полном объёме. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн на слушаниях в Конгрессе.
«Мы продолжаем оказывать помощь с некоторыми инициативами по обмену информацией через западную группу по поддержке Украины», — сказал Кейн.
Таким образом, Пентагон официально подтвердил, что разведывательное сотрудничество с Украиной остаётся в силе.
Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что единственный способ защитить российские города от ударов ВСУ — перейти в широкое наступление с решительными целями. Для этого необходимо завоевать господство в воздухе, подавить ПВО противника и сосредоточить все средства для защиты от беспилотников.
