В Пентагоне подтвердили продолжение передачи разведданных Киеву

Соединённые Штаты не прекращали передачу разведывательных данных Киеву. Помощь продолжается в полном объёме. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн на слушаниях в Конгрессе.

«Мы продолжаем оказывать помощь с некоторыми инициативами по обмену информацией через западную группу по поддержке Украины», — сказал Кейн.

Таким образом, Пентагон официально подтвердил, что разведывательное сотрудничество с Украиной остаётся в силе.