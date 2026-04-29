Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 18:43

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине модернизировал Армию России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ritu Manoj Jethani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ritu Manoj Jethani

Высокопоставленный американский генерал сделал неожиданное признание. Конфликт на Украине пошёл на пользу ВС России. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в показаниях перед конгрессом.

«Они использовали конфликт на Украине для реструктуризации и модернизации своих боевых сил», — сообщается в письменных показаниях Кейна.

Таким образом, в Пентагоне фактически признали, что боевые действия позволили России не только сохранить, но и усилить свою армию.

Сенатор США обвинил Пентагон в задержке помощи Украине в размере $400 млн

Ранее мы писали, что США потратили около $25 млрд на военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», сообщил представитель Пентагона. Значительная часть средств ушла на боеприпасы, а окончательная стоимость ещё не подсчитана — Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование. Также помощник главы Пентагона Марк Берковиц заявил, что американская система ПРО не способна надёжно защитить страну от гиперзвукового оружия и новейших ракет, обеспечивая лишь минимальную защиту. Он подчеркнул, что создание «Золотого купола» стало жизненно важной задачей для Вашингтона.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar