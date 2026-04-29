Высокопоставленный американский генерал сделал неожиданное признание. Конфликт на Украине пошёл на пользу ВС России. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в показаниях перед конгрессом.

«Они использовали конфликт на Украине для реструктуризации и модернизации своих боевых сил», — сообщается в письменных показаниях Кейна.

Таким образом, в Пентагоне фактически признали, что боевые действия позволили России не только сохранить, но и усилить свою армию.