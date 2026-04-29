В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине модернизировал Армию России

Высокопоставленный американский генерал сделал неожиданное признание. Конфликт на Украине пошёл на пользу ВС России. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в показаниях перед конгрессом.
«Они использовали конфликт на Украине для реструктуризации и модернизации своих боевых сил», — сообщается в письменных показаниях Кейна.
Таким образом, в Пентагоне фактически признали, что боевые действия позволили России не только сохранить, но и усилить свою армию.
Ранее мы писали, что США потратили около $25 млрд на военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», сообщил представитель Пентагона. Значительная часть средств ушла на боеприпасы, а окончательная стоимость ещё не подсчитана — Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование. Также помощник главы Пентагона Марк Берковиц заявил, что американская система ПРО не способна надёжно защитить страну от гиперзвукового оружия и новейших ракет, обеспечивая лишь минимальную защиту. Он подчеркнул, что создание «Золотого купола» стало жизненно важной задачей для Вашингтона.
