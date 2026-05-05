5 мая, 18:49

В трёх российских аэропортах отменили ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропортах Калуги, Костромы и Ярославля. Ранее введённые меры, направленные на обеспечение безопасности, больше не действуют.

«В аэропортах Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Ярославль (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Сочи задержано около 40 рейсов на фоне атаки дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак беспилотников на Москву. К примеру, во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет. Ещё 10 рейсов отменены.

Наталья Демьянова
