В трёх российских аэропортах отменили ограничения на полёты

Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропортах Калуги, Костромы и Ярославля. Ранее введённые меры, направленные на обеспечение безопасности, больше не действуют.

«В аэропортах Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Ярославль (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак беспилотников на Москву. К примеру, во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет. Ещё 10 рейсов отменены.