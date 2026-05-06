«Лисьи глазки» и бельевой рубец: Названы 8 операций, о которых чаще всего жалеют женщины

Пластические операции часто проводятся ради улучшения внешности, но иногда результат разочаровывает. Легко переборщить с объёмом, изменить лицо слишком радикально или сделать операцию без показаний. Пластический хирург Любовь Сафонова рассказала Здоровью Mail о вмешательствах, о которых пациентки жалеют чаще всего.

Первый тип неудач — чрезмерная «бьютификация». Например, операция «лисьи глазки» (удлинение глазной щели) часто даёт неестественные очертания, а результат необратим. Второй — вмешательства на нижних веках: неверная оценка кожи приводит к натяжению, округлению глаза, потере естественной формы. Исправить это сложно, иногда требуется подтяжка средней зоны лица, но и она не всегда даёт естественный вид.

«Поэтому операции на нижних веках, особенно с иссечением кожи, требуют очень тщательной оценки показаний. Сегодня их нередко расширяют, и одна из наиболее вероятных причин — маркетинг», — сказала эксперт.

Третий — челюстные операции без показаний. По рекомендации стоматолога их делают при выраженных нарушениях прикуса, но если идти на вмешательство ради эстетики, результат часто разочаровывает, а профиль может стать хуже.

Четвёртое — ринопластика, одна из самых частых причин повторных обращений из-за формы, асимметрии или чересчур изменённых пропорций. Пятое — маммопластика: неподходящий по размеру или форме имплант вызывает дискомфорт, нарушает пропорции, делает фигуру визуально тяжёлой. Шестое — абдоминопластика без строгих показаний. Чрезмерное натяжение кожи смещает рубец вверх, делает его заметным даже под бельём, а живот — неестественно натянутым.

