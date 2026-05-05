В результате ракетного удара Вооружённых сил России по Одесскому морскому порту уничтожен сторожевой корабль Военно-морских сил Украины «Подолье». По информации координатора подполья Сергея Лебедева, судно разорвало прямым попаданием. Также ликвидированы несколько украинских солдат.

Лебедев отметил, что сообщения о периодических прилётах в порт поступают с самого утра, и атака продолжается.

Напомним, что «Подолье» относится к советской серии пограничных сторожевых кораблей проекта 205П «Тарантул». После обретения независимости Украина получила четыре таких сторожевика. Один из них — «Донбасс» — был затоплен Вооружёнными силами Украины (ВСУ) при сдаче Мариуполя, затем поднят и восстановлен Военно-морским флотом России.

В 2024 году «Подолье» уже попадал под обстрел. Тогда корабль получил серьёзные повреждения, но после восстановления использовался для охраны одесской гавани. Нынешний удар, по всей видимости, окончательно вывел его из строя.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в тылу ВСУ. По данным ведомства, комплекс средней дальности обнаружили во время разведки в тыловом районе противника. После этого по цели нанесли удар с применением высокоточного оружия большой дальности.