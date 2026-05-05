Зеленский оплакивает сбитые над Россией «Фламинго»

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нанесли удары по России крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго». По его словам, пуски прошли в рамках операции Deep Strike по нескольким целям.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям», — написал Зеленский. Он утверждает, что ракеты преодолели 1500 км. При этом в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки средства ПВО сбили шесть ракет «Фламинго».

В российском ведомстве также заявили об уничтожении девяти авиабомб, двух снарядов HIMARS и 601 беспилотника ВСУ.

«Фламинго» называют одной из новых украинских разработок. Ранее сообщалось, что Киев начал производство таких ракет и рассчитывает использовать их для ударов на большой дальности. По открытым данным, заявленная дальность «Фламинго» может достигать 3000 км. При этом эксперты отмечали, что ракета не является полностью оригинальной разработкой и внешне напоминает британскую FP-5.

На фоне сообщений о пусках в России отдельно обсуждают возможные угрозы перед 9 Мая. Ранее Минобороны заявило, что примет все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. Ведомство также предупредило, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы последует ответ. Российская сторона подчёркивает, что системы ПВО продолжают отражать атаки и сбивать воздушные цели.