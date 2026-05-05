Дубинский заявил о риске ядерного удара по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Нардеп Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский может спровоцировать ядерный удар по Украине, если отдаст приказ атаковать Москву в День Победы. Политик, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал об этом в своём телеграм-канале.
«Всё, что нужно Зеленскому, чтобы спровоцировать ядерный удар по Украине — это ударить по Параду на 9 мая в Москве», — написал Дубинский.
Ранее Зеленский допустил возможность атаки во время Парада 9 мая в Москве. По его словам, украинские беспилотники могут долететь до места проведения мероприятия. Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.