Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 20:33

Скрипач МакАйзек подал иск к Google на $1,5 млн из-за ИИ-биографии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gil C

Канадский скрипач Эшли МакАйзек подал в суд на Google с требованием выплатить 1,5 млн долларов. Причиной стала ложная информация в биографии музыканта, которую сгенерировал искусственный интеллект. Об этом сообщает Canadian Press.

В созданной ИИ биографии содержались сведения о том, что МакАйзек якобы получил судимость за сексуальное насилие и совращение несовершеннолетнего через интернет. В кратком изложении на Google также указывалось, что музыканта внесли в государственный реестр сексуальных преступников. Музыкант узнал об этих утверждениях в декабре. Тогда представители индейских резерваций Sipekne'katik First Nation отменили его концерт. Позднее они публично извинились перед артистом.

«Компания Google не взяла на себя ответственность за клеветнические заявления. <...> Google не связалась с МакАйзеком. Google также не извинилась и не выпустила опровержения», — говорится в иске.

Долги Google в России приблизились к 42 млрд рублей
Ранее Верховный суд Лос-Анджелеса обязал корпорации Meta* и Google выплатить 20-летней истице 6 миллионов долларов. Девушка зарегистрировалась в Instagram** и YouTube в 8 и 9 лет, а затем стала проводить в соцсетях всё свободное время. У неё развились тревожность, депрессия и дисморфофобия. Присяжные признали компании виновными в негативном влиянии дизайна продуктов на психическое здоровье пользовательницы. Девушке присудили 3 миллиона долларов компенсации и столько же в качестве штрафных санкций. Meta* выплатит 70 процентов от суммы, Google — 30 процентов.

* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*.

Антон Голыбин
