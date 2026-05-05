В Японии задержан чиновник за попытку заглянуть под юбку девушки на эскалаторе

В Японии задержали высокопоставленного сотрудника Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, уличённого в попытке заглянуть под юбку 20-летней девушки. Информацию об инциденте распространило издание Tokyo Reporter.

Случай произошёл на железнодорожной станции в префектуре Тиба. 41-летний Наото Минбута, занимающий пост начальника отдела ведомства, навёл камеру мобильного телефона под юбку девушки, которая поднималась на эскалаторе перед ним. Это заметил другой пассажир. Он тут же задержал чиновника и передал его сотрудникам станции, а те вызвали полицию. Когда Минбута осознал, что уличён, он полностью признал свою вину.

«Я увидел женщину в моём вкусе и захотел снять под её юбкой», — заявил чиновник. Его смартфон был изъят. Правоохранители изучат содержимое устройства, чтобы выяснить, не причастен ли чиновник к другим аналогичным преступлениям.

Ранее Life.ru писал, что пассажира Swiss International Airlines обвинили в домогательствах к женщине, которая спала в соседнем кресле. Инцидент произошёл 28 апреля на рейсе из Швейцарии в США. Речь идёт о 48-летнем гражданине Франции Гийоме Себастьяне Роже Матлере. Он летел в салоне первого класса рядом с 29-летней пассажиркой. По версии следствия, мужчина прикоснулся к попутчице, пока она спала. Женщина, как сообщается, не давала согласия на такие действия.