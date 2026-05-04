Скандал в первом классе: Пассажира обвинили в домогательствах к спящей женщине
Обложка © ТАСС / Sipa USA
Пассажира Swiss International Airlines обвинили в домогательствах к женщине, которая спала в соседнем кресле. Инцидент, по данным СМИ, произошёл 28 апреля на рейсе из Швейцарии в США.
Речь идёт о 48-летнем гражданине Франции Гийоме Себастьяне Роже Матлере. Он летел в салоне первого класса рядом с 29-летней пассажиркой. По версии следствия, мужчина прикоснулся к попутчице, пока она спала. Женщина, как сообщается, не давала согласия на такие действия.
Свидетелями произошедшего стали несколько человек, включая бортпроводницу. После этого инцидент получил продолжение уже на земле. Пока речь идёт именно об обвинении. Окончательные выводы по делу должны сделать правоохранительные органы и суд.
Swiss Airlines публично детали ситуации в приведённых сообщениях не раскрывала. Обычно авиакомпании в подобных случаях передают информацию компетентным службам и взаимодействуют с властями.
История снова подняла вопрос безопасности пассажиров во время длительных перелётов. Особенно когда человек спит и не может сразу отреагировать на действия соседа по креслу.
