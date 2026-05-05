Life.ru публикует шокирующее видео удара током девушки в Домодедово, после которого она потеряла сознание

В распоряжении Life.ru оказалось видео момента удара током девушки в Домодедово, после которого она потеряла сознание. На кадрах видно, как 28-летняя Ирина взялась рукой за металлический поручень, после чего её ударило током.

На видео девушка падает и трясётся после удара током. Когда пострадавшая очнулась, сотрудники аэропорта отвели её в медпункт, измерили давление, сделали ЭКГ.

Напомним, пострадавшая готовит претензию к аэропорту. Ирине дали подписать какие-то бумаги, но из-за шока она не понимала, что подписывает. У девушки до сих пор болят мышцы рук, груди и спины, голова и есть лёгкая одышка. Она намерена решать вопрос через юриста.