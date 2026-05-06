Лавров и премьер-министр Катара обсудили обстановку в Ормузском проливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили ситуацию, складывающуюся в зоне Ормузского пролива. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Обсуждалась ситуация в Ормузском проливе и вокруг него. Было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силовых решений кризиса и объединения усилий всех заинтересованных сторон по содействию достижению устойчивого долгосрочного урегулирования, включая договорённости о мерах обеспечения законных интересов безопасности всех стран Персидского залива и принципов свободы судоходства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что генконсульство России в иранском городе Исфахане 6 мая возобновит работу. Личный приём граждан будет проходить по расписанию. Задать вопросы и получить предварительную консультацию гражданам рекомендуют по адресу электронной почты.