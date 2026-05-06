Жуковский на некоторое время остался без света из-за сбоя на сетях

Электроснабжение отключали в подмосковном Жуковском из-за технологического сбоя на сетях. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Света не было почти два часа на многих улицах, включая Гагарина, Федотова, Нижегородскую и Чкалова.

«В связи с технологическим сбоем на электросетях «Россетей» отключено электроснабжение по многим улицам города», — говорится в сообщении мэрии.

Об отключении сообщили в 21:55 по мск. Оно затронуло также улицы Баженова, Молодёжную, Левченко, Солнечную и Амет-хан Султана. В мэрии на тот момент пообещали восстановить подачу электричества в течение часа. В пресс-службе «Россети Московский регион» уточнили, что автоматика отключила оборудование на одной из подстанций. Это нарушило электроснабжение части потребителей в Жуковском, а также в посёлках Кратово и Ильинский.

В 23:40 в мэрии добавили, что электроснабжение всех ранее отключённых улиц города полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч домов в Тверской области остаются без электричества уже неделю. Без света находятся 7622 человека, из них более 400 — дети. Причиной стал апрельский циклон, который принёс мокрый снег и сильный ветер. Линии электропередачи повредились из-за тяжести наледи и упавших деревьев. Коммунальщики пытаются устранить последствия, но пока безуспешно. Перебои зафиксированы в 17 районах.